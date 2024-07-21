Вениамин приехал к маме на концерт.

Украинская певица Тина Кароль показалась с сыном Вениамином, который приехал из Великобритании. Оказалось, что 15-летний парень вернулся в Украину на каникулы и поддержал звездную маму перед выступлением.

Сейчас артистка находится во Львовской области, где у нее будет несколько концертов. Однако перед работой Кароль активно проводит время с сыном. В частности, в своем TikTok она опубликовала новое видео, на котором Тина вместе с Вениамином покатались на водных скутерах.

"Вот так! Самая ценная поддержка сегодня со мной во Львове", - подписала певица.

Реакция подписчиков

Подписчики Кароль засыпали комплиментами ее сына в комментариях.

"Веня такой взрослый и такой красавчик"

"Доказательства того, чтобы от любви рождаются красивые дети"

"Это так мило. Сыночек выше мамы стал. Защита мамы"

"Родила копию мужа"

"Радуюсь за вас! Круто, что есть возможность провести время вместе".

К слову, ранее артистка рассказала, что сын уже много лет учится в престижном учебном заведении в Великобритании. Он изучает три иностранных языка: английский, французский и испанский. Кароль удается видеться с Вениамином только на каникулах.

Напомним, ранее Тина Кароль разрыдалась из-за поступка своего сына.

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