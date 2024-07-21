Украинская певица Тина Кароль показалась с сыном Вениамином, который приехал из Великобритании. Оказалось, что 15-летний парень вернулся в Украину на каникулы и поддержал звездную маму перед выступлением.
Сейчас артистка находится во Львовской области, где у нее будет несколько концертов. Однако перед работой Кароль активно проводит время с сыном. В частности, в своем TikTok она опубликовала новое видео, на котором Тина вместе с Вениамином покатались на водных скутерах.
"Вот так! Самая ценная поддержка сегодня со мной во Львове", - подписала певица.
Реакция подписчиков
Подписчики Кароль засыпали комплиментами ее сына в комментариях.
- "Веня такой взрослый и такой красавчик"
- "Доказательства того, чтобы от любви рождаются красивые дети"
- "Это так мило. Сыночек выше мамы стал. Защита мамы"
- "Родила копию мужа"
- "Радуюсь за вас! Круто, что есть возможность провести время вместе".
К слову, ранее артистка рассказала, что сын уже много лет учится в престижном учебном заведении в Великобритании. Он изучает три иностранных языка: английский, французский и испанский. Кароль удается видеться с Вениамином только на каникулах.
Напомним, ранее Тина Кароль разрыдалась из-за поступка своего сына.