Сын певицы поразил ее своими мыслями о потере дорогого человека.

Певица Тина Кароль поделилась трогательной историей. Сын звезды, 15-летний Вениамин, заставил ее рыдать из-за своих размышлений о тяжелых потерях и смерти.

Так, директор школы, где учится сын певицы, сообщил ей о смерти своей матери. Кароль отметила, что эта новость ее расстроила. Она хотела поддержать директора, впрочем не могла найти "правильные" слова. Поэтому певица попросила своего сына что-то написать.

Парень отнесся к просьбе очень серьезно. Он начал писать письмо, а затем показал его маме.

Видео дня

"Читаю и начинаю реветь... Я поняла, почему ничего не могла написать, потому что боюсь говорить о смерти, потому что боль - это слабость для меня. Я запретила ее, вычеркнула, спрятала, сожгла. Остались угли, на которых нет эмоций. Я ненавидела, когда все ревели рядом и ныли мне в плечо", - отметила Кароль.

По словам певицы, она очень хотела, чтобы ее сын воспринимал смерть иначе. А когда она увидела, что Вениамин искренне поделился своими эмоциями, это очень ее умилило.

"Приветствую, мистер Мерриман! Это Вениамин. Я и моя мать хотим выразить наши искренние соболезнования вам и вашей любимой семье. Когда моя мама показала мне ваш тревожный текст, я почувствовал мрачные чувства, исходящие из моего сердца. Но смерть не всегда плохая вещь. Со смертью наших любимых членов семьи мы также можем вспомнить их жизнь и их великие достижения. Вместо траура давайте праздновать жизнь вашей матери. Ваша мать должна была быть великой женщиной, ведь она воспитала очень умного сына, который помог мне и всей школе развиваться. Я еще раз хотел бы поделиться своими соболезнованиями и желаю, чтобы ваша мать никогда не была забыта. Пусть она покоится в мире", - написал сын Кароль.

Певица признала, что ее сильно "накрыло". Она поблагодарила сына за его мировоззрение. В комментариях под постом Кароль в Telegram фаны пишут:

"Боже, Тина! Вы воспитали невероятного сына!"

"Невероятные слова"

"Очень пронзительно... Даже не знаю, что написать".

Напомним, недавно сын Кароль удивил реакцией на ее танец с мужем. Вениамин очень забавно смотрел на мать, а видео с ним стало "вирусным".

Вас также могут заинтересовать новости: