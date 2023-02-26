Также она показала, как поет эту песню с маленькой девочкой.

Украинская защитница Екатерина Полищук, известная как "Пташка" с "Азовстали", сейчас находится в Германии. Там она посетила незапланированный митинг, где встретилась не только с украинцами, но и с россиянами.

Так, в Берлин привезли подбитый российский танк. Его установили возле посольства РФ. К танку пришло несколько россиян, которые решили выразить свое несогласие с тем, что Германия помогает Украине. Они даже принесли к танку цветы.

Однако украинцы, среди которых была "Пташка", дали россиянам понять, что их в Европе никто слушать не станет. Весь мир выступает против полномасштабной войны в Украине, против путинского режима и агрессии Кремля. А потому "Пташка" выразила мнение всех украинцев.

Видео дня

Она залезла на российский танк и спела песню "Ой, у лузі червона калина". Видео с митинга Полищук уже опубликовала в социальных сетях. Также она показала, как поет эту песню с маленькой девочкой.

"Берлин. 26 февраля. Русский танк и "Ой, у лузі червона калина". Правильное сочетание. Организовали незапланированный митинг. Вот такое бывает, когда украинцам сказать, чтобы ехали домой. Забирайте свои цветы и валите обратно на болота! Вы уничтожили миллионы жизней, и ваши цветы - еще одно проявление вашей низости и лицемерия. Горите в аду!", - написала "Пташка".

Украинцы благодарят Полищук за то, что она продолжает привлекать внимание мира к Украине и ездит с дипломатическими поездками, в рамках которых она часто выступает и не дает забыть о пленных, которых удерживает РФ.

Напомним, ранее "Пташка" трогательно спела "Пливе кача" в Германии перед чиновниками.

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