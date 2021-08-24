Регина Тодоренко призналась, что очень волновалась на подписании договора.

Скандальная экс-ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко купила квартиру.

Подробностями покупки артистка поделилась в Instagram.

"Я купила квартиру! Купила и не поняла, что произошло. Просто отнесла куда-то деньги и подписала договор. Если бы вы знали, как я волновалась на подписании договора. Простите за интимные подробности, даже стошнило меня", – поделилась артистка.

"У меня была масса сомнений, а вдруг я делаю большую ошибку, ведь эти деньги я копила несколько лет, а вдруг строительство заморозят, а вдруг… Миллион "а вдруг" звучали в моей голове. Но я справилась со страхом и рискнула", – добавила Тодоренко.

Читайте такжеГолая Регина Тодоренко показала "постельное" фото с мужемПо ее словам, дом, в котором находится ее новая квартира, будет сдан через полгода.

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Автор: Катерина Шварц