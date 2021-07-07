Из-за проблем со здоровьем Регина Тодоренко постоянно испытывает боль, и всегда помнит о том, что жизнь не бесконечна.

Экс-ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко, вызвавшая скандал своими словами о домашнем насилии, призналась, что серьезно больна.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

Тодоренко поведала, что с самого детства она страдает от серьезной болезни позвоночника. К такому признанию певицу и ведущую сподвигла очередная неприятная ситуация со спиной - на днях она проснулась от ужасной боли.

"Мне с детства нельзя было делать много вещей, которые доступны другим детям. Я хотела, чтобы мне позволяли прыгать на батутах, на банджи, кататься на коньках. Я настолько хотела быть нормальной, что доказывала — смогу делать даже больше, чем нормальные дети!", - рассказала экс-ведущая "Орла и Решки".

Читайте такжеГеи и трансгендеры: украинские звезды, которые официально совершили каминг-аутСерьезная болезнь сделала Тодоренко сильнее, именно из-за проблем со спиной она решалась на экстремальные поступки и никогда не боялась пробовать что-то новое.

По словам певицы, которая после замужества живет в РФ, регулярные боли в спине постоянно напоминают ей о скоротечности жизни. Это мотивирует ее стремиться к лучшему и не стоять на месте.

"Эта боль напоминает мне, что нужно проснуться как можно раньше и начинать проживать жизнь. Боль — это мое личное напоминание каждый день, что жизнь не бесконечна. Что рядом всегда существует смерть", - призналась Тодоренко.

Какое именно заболевание приносит певице боль, она не рассказала.

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Автор: Полина Кузенко