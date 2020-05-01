"Слишком горячо!": похудевшая Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
10:34, 01 мая 2020Звезды
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На фото певица позирует в черном комплекте нижнего белья, сквозь которое просвечиваются ее ягодицы.
Рианна попозировала в прозрачном нижнем белье / Instagram Рианна
Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна попозировала в прозрачном нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty.
Снимки появились в ее Instagram.
Instagram Рианна
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На фото певица позирует в черном комплекте нижнего белья, сквозь которое просвечиваются ее ягодицы. Она также надела туфли на каблуке в тон наряда и несколько аксессуаров: подвеску, кольца и браслеты.
Поклонники пришли в восторг от внешнего вида певицы.
"Слишком горяча!", "Ты восхитительна!", "Такая стройная!", "Выходи за меня!", - написали восторженные фанаты.
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