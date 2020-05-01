"Слишком горячо!": похудевшая Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)

На фото певица позирует в черном комплекте нижнего белья, сквозь которое просвечиваются ее ягодицы.

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна попозировала в прозрачном нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty.

Снимки появились в ее Instagram.

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На фото певица позирует в черном комплекте нижнего белья, сквозь которое просвечиваются ее ягодицы. Она также надела туфли на каблуке в тон наряда и несколько аксессуаров: подвеску, кольца и браслеты.

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида певицы.

"Слишком горяча!", "Ты восхитительна!", "Такая стройная!", "Выходи за меня!", - написали восторженные фанаты.