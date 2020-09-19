Результаты отбора объявят 18 сентября в рамках Reeperbahn Festival в Гамбурге.

Популярная рэперша Alyona Alyona стала первой украинской исполнительницей, которую внесли в короткий список новой премии ЕС в области современной музыки Music Moves Europe Talent Awards 2021.

Результаты отбора объявят 18 сентября в рамках Reeperbahn Festival в Гамбурге, сообщает 112.ua.

Артистка сможет завоевать победу среди 16 лучших молодых артистов со всей Европы, выступить на фестивале ESNS и получить 10 тысяч евро на развитие своей карьеры.

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Это крутая возможность нести свое творчество и современную украинскую музыку на просторы всей Европы, - прокомментировала свою номинацию Алена.

На следующем этапе отбора жюри выберут восемь победителей в каждом жанре (Pop, Rock, Singer-songwriter, R&B, Hip Hop, Loud, Alternative and Electronic).

Один из номинантов сможет получить Приз зрительских симпатий путем открытого онлайн-голосования. Победитель получит вознаграждение в размере 10 000 евро, а за Приз зрительских симпатий — 5 000 евро.

Чтобы поддержать alyona alyona, нужно перейти по ссылке и оставить свой голос.

Финальным этапом для всех участников станет выступление и церемония награждения на фестивале ESNS (Eurosonic Noorderslag), что пройдет в Гронингене (Нидерланды) с 13 по 16 января.

Справка УНИАН. Music Moves Europe Talent Awards - это новая премия ЕС для поддержки современной и популярной музыки. Ею будут отмечать исполнителей, представляющих европейское звучание сегодня и завтра.

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Автор: Наталия Печиборщ