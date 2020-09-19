Популярная рэперша Alyona Alyona стала первой украинской исполнительницей, которую внесли в короткий список новой премии ЕС в области современной музыки Music Moves Europe Talent Awards 2021.
Результаты отбора объявят 18 сентября в рамках Reeperbahn Festival в Гамбурге, сообщает 112.ua.
Артистка сможет завоевать победу среди 16 лучших молодых артистов со всей Европы, выступить на фестивале ESNS и получить 10 тысяч евро на развитие своей карьеры.
Читайте такжеУкраинская певица осуществила "каминг-аут" и рассказала, как "преследовала девушек" (фото)
Это крутая возможность нести свое творчество и современную украинскую музыку на просторы всей Европы, - прокомментировала свою номинацию Алена.
На следующем этапе отбора жюри выберут восемь победителей в каждом жанре (Pop, Rock, Singer-songwriter, R&B, Hip Hop, Loud, Alternative and Electronic).
Один из номинантов сможет получить Приз зрительских симпатий путем открытого онлайн-голосования. Победитель получит вознаграждение в размере 10 000 евро, а за Приз зрительских симпатий — 5 000 евро.
Чтобы поддержать alyona alyona, нужно перейти по ссылке и оставить свой голос.
Финальным этапом для всех участников станет выступление и церемония награждения на фестивале ESNS (Eurosonic Noorderslag), что пройдет в Гронингене (Нидерланды) с 13 по 16 января.
Справка УНИАН. Music Moves Europe Talent Awards - это новая премия ЕС для поддержки современной и популярной музыки. Ею будут отмечать исполнителей, представляющих европейское звучание сегодня и завтра.
Читайте другие звездные новости:
- Настя Каменских на радостях запрыгнула на Потапа, получив музыкальную премию (фото)
- Звезда "Лютера" Идрис Эльба получит награду BAFTA
- Режиссер "Киборгов" и "Захара Беркута" получил премию имени Стуса
- Алла Мазур после онкологии предстала в новом образе (фото)
- Аlyona Аlyona показала свое тело в нижнем белье
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram