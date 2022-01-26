Не всем подписчикам Регины ее фотография в бикини пришлась по вкусу.

Известная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая после замужества живет и работает в России, отправилась на отдых в Мексику.

Знаменитость поделилась пикантным фото оттуда на своей странице в Instagram. На фотографии звезда позирует на фоне Карибского моря в бикини.

"Мужу привет", - подписала фотографию Тодоренко, на которой она стоит спиной к камере и демонстрирует свои ягодицы и ноги.

Но не всем подписчикам Регины такой кадр пришелся по вкусу. Многие юзеры раскритиковали ее за откровенную фотографию.

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А еще один "лагерь" фолловеров "прошелся" по фигуре ведущей, указав на недостатки:

"Всему миру задницу показала. Мужчине в личные надо бросать";

"Влад, вам приятно, что весь мир видит задницу вашей жены?";

"А задок квадратный!";

"Ну, наконец честная фотка без фотошопа";

"Регино, целлюлит видно".

Напомним, Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. Стала знаменитой благодаря программе "Орел и Решка", где работала ведущей.

Осенью 2018 года вышла замуж за российского певца Влада Топалова. В декабре того же года у пары родился сын.

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