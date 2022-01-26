Известная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая после замужества живет и работает в России, отправилась на отдых в Мексику.
Знаменитость поделилась пикантным фото оттуда на своей странице в Instagram. На фотографии звезда позирует на фоне Карибского моря в бикини.
"Мужу привет", - подписала фотографию Тодоренко, на которой она стоит спиной к камере и демонстрирует свои ягодицы и ноги.
Но не всем подписчикам Регины такой кадр пришелся по вкусу. Многие юзеры раскритиковали ее за откровенную фотографию.
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А еще один "лагерь" фолловеров "прошелся" по фигуре ведущей, указав на недостатки:
- "Всему миру задницу показала. Мужчине в личные надо бросать";
- "Влад, вам приятно, что весь мир видит задницу вашей жены?";
- "А задок квадратный!";
- "Ну, наконец честная фотка без фотошопа";
- "Регино, целлюлит видно".
Напомним, Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. Стала знаменитой благодаря программе "Орел и Решка", где работала ведущей.
Осенью 2018 года вышла замуж за российского певца Влада Топалова. В декабре того же года у пары родился сын.