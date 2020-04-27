Муж Регины Тодоренко отреагировал на скандал вокруг нее (фото)

В последние три дня Регину в сети "атакуют" юзеры.

На защиту жены Регины Тодоренко, на которую после ее высказывания о домашнем насилии обрушился шквал критики, встал муж Влад Топалов.

На своей странице в Instagram артист написал эмоциональный пост, в котором заявил, что всегда будет на стороне своей семьи.

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"Я вас обоих безумно люблю! Я всегда буду на вашей стороне для всего мира и с вами против всего мира, чего бы это мне не стоило. Всегда поддержу и буду драться и защищать вас до последней капли пота .Потому что вы - моё всё! Потому что ты - мой сын! И это твоя родная мама. Хрупкая, нежная, ранимая, молодая, честная, самая добрая и, конечно, как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться. Но я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью.Я всегда буду на вашей стороне! Неважно, правы вы или нет.... Мы можем ошибаться, но я всегда буду за вас горой!А дома со всем разберемся", - подчеркнул Топалов.

"Если вам (пользователям сети - Ред.) есть что сказать - говорите уже мне. Оставьте хрупкую девочку в покое. Она достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки", - выразил возмущение муж Регины.

Как сообщал УНИАН, на известную ведущую Регину Тодоренко обрушилась волна негодования и осуждения после того, как она высказалась по поводу домашнего насилия. "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", - этот ее вопрос просто привел сеть в бешенство.