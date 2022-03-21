Телеведущая засветила беременный животик.

Опальная певица и телеведущая Регина Тодоренко засветила беременный живот. Так, она ждет второго ребенка от супруга, российского артиста Влада Топалова.

Долгое время Регина скрывала вторую беременность, но поклонники уже давно начали подозревать, что она носит под сердцем малыша. Однажды звезда "спалилась" в эфире шоу "Маска", а на днях таки показала кадры с беременным животиком.

Отметим, для Регины Тодоренко это будет второй ребенок. В 2018 году в браке с Владом Топаловым у нее родился сын Михаил. Пол второго ребенка пока неизвестен.

Напомним, ранее опальная Регина Тодоренко намекнула на дружбу между Украиной и Россией.

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