Поклонники не ожидали, что певица настолько "чисто" поет.

Украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина известна своим сильным голосом. Однако фаны не ожидали услышать ее реальное пение, ведь оно оказалось идеальным.

Блогер Ваня Рассел опубликовал запись с микрофона Саниной. Оказалось, певица отлично справляется и без фонограммы. Поклонники пришли в восторг и были ошарашены ее талантом.

Так, голос певицы записали во время того, как она исполняла свою песню "Журавли". Артистка с легкостью "осилила" сложную композицию и ничуть не фальшивила.

Видео дня

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать:

"Это прекрасно, и песня классная!"

"Для моего непрофессионального уха голос Юлии Саниной - чистой кайф"

"Это что-то невероятное!"

"Лучшая, просто топ".

Юлия Санина - что известно о певице

Юлия Санина (настоящее имя Юлия Головань) – фронтвумен рок-группы The Hardkiss, автор песен, композитор. Она родилась 11 октября 1990 года в Киеве.

Санина замужем за Валерием Бебко - креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss. Свои отношения они начали с 2009 года, но скрывали их около 5 лет. В 2015 у Саниной и Бебко родился сын, мальчика назвали Данилом.

Санина поддерживает Украину с начала полномасштабной войны. В апреле группа записала новый пронзительный трек "Как ты?".

Вас также могут заинтересовать новости: