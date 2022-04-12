Средства от прослушиваний трека пойдут на гуманитарные нужды, вызванные полномасштабным вторжением России.

Украинская группа The Hardkiss записала новый пронзительный трек "Как ты?". Именно эта короткая и невероятно емкая фраза стала для украинцев во время войны с РФ самой употребляемой за последние полтора месяца.

Средства от прослушиваний песни "Как ты?" пойдут на гуманитарные нужды, вызванные полномасштабным вторжением России на территорию Украины, сообщили музыканты.

"Поменяли мечты на прицел. Я держу твою руку в своей руке. Наши слезы на первой полосе", - автору песни, фронтвумен группы Юлии Саниной удалось подобрать как можно точные и пронзительные слова, которые отражают чувства каждого украинца.

Юля рассказывает, что месяц вообще не могла создавать песни, но все же решила, что должна "прокричать эту боль".

"Как ты?"— новое "Я люблю тебя". Так начинается мое каждое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями", – рассказала Юлия Санина. - "Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживания, страх. Самое важное, чтобы ответили на звонок и сообщение, лишь тогда выдыхаешь. Месяц я не решалась сесть писать, меня охватывала ненависть и ярость. А потом я решила, что не смогу иначе пережить эти эмоции, нужно выкричать эту боль. Я чувствую, что будут еще написаны песни о признательность и восхищение нашей нацией в борьбе с российскими оккупантами. Песни о любви, о надежде... а пока - "Как ты?".

Напомним, ранее украинский шоумен и музыкант JULIK опубликовал новую песню став на музыкальную оборону нашей страны. После длительной паузы артист создал строки, в которых пророчит Украине победу в войне, которую коварно развязала страна-агрессор Россия.

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