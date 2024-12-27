Эти звезды решили поставить точку в своих отношениях с любимыми.

В 2024 году немало украинских звезд создали новые семьи и показали счастливые моменты со свадьбы. Однако не прошло и без печальных известий о разводе среди известных пар, которые много лет считались самыми крепкими. Война, стресс, ссоры, измены, расстояние - это не полный список причин, которые повлияли на решение знаменитостей завершить отношения со своими вторыми половинками.

Кто не смог сохранить семью и остался один - читайте дальше.

Светлана Гордиенко и Максим Девизоров

Украинская актриса Светлана Гордиенко, которая играла в сериале "Обещание Богу", летом этого года сообщила о разводе с актером-воином Максимом Девизоровым. Пара сыграла скромную свадьбу в мае 2022 года, а затем мужчина пополнил ряды ВСУ. Но через два года они решили поставить точку в своей истории любви.

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"У меня впервые в жизни что-то не получилось. Все получалось всегда. Рано или поздно. Я всегда получала то, что в начале оговорила, запланировала, захотела. А семья у меня не получилась. Возможно, потому что я эгоистичная, жестокая, нетерпеливая. Возможно, просто потому, что у меня очень высокие требования к понятию "семья". Возможно, я просто больна и мне нужен врач. Но да, я не хочу и не умею притворяться той, кем я не являюсь. Я больше не жена воина, не часть красивой сказки, которую хотелось бы закончить "И жили они долго и счастливо", - писала Гордиенко.

Анастасия Цымбалару и Григорий Бакланов

Актерские супруги Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов тоже не смогли уберечь свой брак. Их союз считался одним из самых крепких среди звезд, однако весной этого года девушка неожиданно объявила о разводе после 10 лет совместной жизни.

"Мы стали пазлами за 10 лет, которые дополняли картинки друг друга, имели целостность, цель, интерес. Теперь пазлов станет двое. Две картины. Две новейшие истории".

Инициаторами завершения отношений, по словам Цымбалару, были они оба. Сначала экс-влюбленные брали паузу и жили некоторое время отдельно, но потом поняли, что больше не могут быть вместе.

Сейчас актеры поддерживают дружеские отношения друг с другом.

Санта Димопулос и Кучеренко

После 11 лет совместной жизни украинская певица Санта Димопулос развелась с бизнесменом Игорем Кучеренко. Эту новость сообщила она в Instagram в апреле 2024 года.

Санта на стала называть причину завершения их истории любви, однако подчеркнула, что они с Игорем остаются родными людьми, родителями для общей дочери Софии и настоящими друзьями. По ее словам, решение о разводе было тяжелым, но это был осознанный выбор экс-влюбленных.

Марина и Юрий Аристовы

Украинская ведущая и участница первого сезона романтического шоу "Холостяк" Марина Аристова тоже удивила новостью о расторжении брака с бывшим народным депутатом Юрием Аристовым после 13 лет совместной жизни.

В феврале 2024 года она опубликовала черно-белое фото, на котором позировала в футболке с надписью "Вільна". Причину завершения отношений Марина не указала, однако позже рассказала об изменах со стороны мужа.

К слову, у экс-пары есть двое общих детей: Маша и Роберт. Также Аристова воспитывает старшую дочь Машу от первого брака.

Анастасия Короткая и Андрей Бедняков

Дали трещину и 16-летние отношения украинского ведущего Андрея Беднякова и актрисы Анастасии Короткой. Пара неожиданно объявила о разводе в октябре этого года.

Не секрет, что с начала полномасштабной войны Анастасия вместе с двумя общими детьми Ксенией и Остапом уехали в США. В то время Бедняков остался в Украине и видел очень редко свою семью. По его словам, именно расстояние разрушило их отношения с любимой и они потеряли близость.

Сейчас бывшие поддерживают дружеские отношения, а недавно Короткая с детьми вернулись в Украину на новогодние каникулы.

Андрей Пятов и Юлия

После 19 лет брака развелся известный украинский футболист и экс-вратарь сборной Украины Андрей Пятов со своей женой Юлией.

Мужчина отметил, что они влюбились друг в друга еще до того, как он стал звездой футбола. Поэтому вместе достигли успеха, но сейчас решили двигаться отдельным путями.

"Причиной нашего развода стали мои ошибки, которые уже невозможно исправить", - отмечал спортсмен.

К слову, у Андрея и Юлии есть четверо общих детей: три дочери Даша, Милана, Майя и сын Лев.

Напомним, ранее стало известно, как украинские звезды изменились после развода.