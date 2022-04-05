Недавно артисты заявили, что их браку конец.

Украинский стендап-комик и музыкант Владимир Дантес рассказал некоторые подробности об их разводе с Надей Дорофеевой. Мужчина говорит - данное решение не стало импульсивным, ведь было принято еще до полномасштабной войны в Украине.

Об этом Дантес признался в разговоре на YouTube-шоу "Комендантский чос".

Артист рассказал, что он пережил кризис среднего возраста. Это стало непростым испытанием в эмоциональном плане. Тем не менее решение о разводе с его супругой было принято до войны.

"Все нормально, мы дружим. Я нормально пережил разрыв. Мы общаемся и поддерживаем близкие отношения. Я считаю, что именно так должны развиваться отношения после развода", - рассказал стендап-комик Владимир Дантес.

Артист поделился - чтобы разобраться в себе и своей жизни он даже прибегал к помощи гадалок и астрологов.

Напомним, 18 марта стало известно, что Дантес и Дорофеева расстались. Они заявили, что остались близкими друзьями, однако причину такого решения не озвучили.

Вас также могут заинтересовать новости: