По словам Маши Ефросининой, это был самый страшный день в ее жизни.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как едва не потеряла дочь Нану.

Жуткую историю она поведала в своей программе «Экзамен» во время интервью с актрисой Натальей Денисенко

По словам знаменитости, девочка едва не погибла на горнолыжном курорте в Австрии, когда ей было всего пять лет.

«Она разбилась на лыжах. Она лежала и у нее по шлему стекала кровь из головы. Она не двигалась, и я думала, что это все. Но ее спасли. Шлем, кстати, спас. Позвоночник был неповрежденный, все остальные конечности были повреждены. Мы провели несколько месяцев в клинике. Все, что я помню – я сожгла всю одежду, в которой была Нана, а оставила шлем, который ее спас», – рассказала Ефросинина.

Читайте также"Я умираю": украинская телеведущая расплакалась на глазах у миллиона фанатов«Наночке уже 17. Это, наверное, самый страшный день в моей жизни. Я не могу это забыть. Иногда я смотрю на ее шрамы на ножках, и говорю ей, что это самые красивые шрамы в жизни», – добавила телеведущая, не сдерживая слезы.

Ефросинина призналась, что после жуткого инцидента ее дочь ездила кататься на лыжах, а вот она ни разу не решилась.

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Автор: Катерина Шварц