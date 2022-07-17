Галустян активно поддерживает убийства украинцев. А Светлаков о войне в Украине молчит.

Давние друзья Сергей Светлаков и Михаил Галустян оказались по разные стороны баррикад. Хотя вместе на протяжении многих лет смешили миллионы телезрителей.

Их героев - Равшана и Джамшута - обожали телезрители. Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

Оба они начинали с КВНа, а сегодня у них доход более 100 миллионов рублей в год. Но из-за войны в Украине у соратников навсегда разошлись пути. Сергей Светлаков уехал из России, тогда как Миша Галустян продолжает верно служить кровавому режиму.

Галустян - один из самых известных комиков Российской Федерации. Он часто появляется на экранах самых знаменитых юмористических шоу, на его выступления ходит даже лично Путин.

Когда Россия аннексировала Крым и напала на Донбасс, Михаил Галустян с предвыборной агитации переключился на грубую пропаганду вот такие антиукраинские тексты он писал в 2014-м: "Все события, которые происходят в Украине, начиная с их Майдана, срежиссирован теми, кто хочет ослабить наши страны, натравить их друг на друга. В Украине идет фактически гражданская война".

А уже через два года Миша возглавил военно-патриотическое движение "Юнармия". Своей популярностью он призывает юных россиян в будущем идти воевать или умирать на чужой земле.

Его коллега Сергей Светлаков решил пойти по другому пути - вместо политики выбрал бизнес и открыл сеть магазинов и ресторанов. В 2018-м году он заявлял, что не голосовал за Путина, а в 2021-м даже выступил против беларуского диктатора Лукашенко.

Галустян же наоборот - диктаторов любит, а некоторым прислуживает с особым удовольствием. Он активно поддерживает убийства украинцев.

А Светлаков о войне в Украине молчит. Но оба комика по сути - враги Украины, ведь являются противниками ее независимости. В 2009 году Светлаков, хоть и шутя, предлагал забрать Крым. Журналисты напоминают, что до полномасштабной войны у него в Киеве был бизнес, и он часто приезжал в Украину. А вот Галустян уже три года персона нон грата в Украине за публичную поддержку и сотрудничество с диктатором Путиным.

Ранее сообщалось, что Сергей Притула и Андрей Молочный когда-то были коллегами по кадру в шоу "Файна Юкрайна". Но теперь они точно по разные стороны баррикад. Притула - в родной Украине. Он собирает деньги и всячески помогает ВСУ. Молочный – в России и заявляет, что по Киеву среди бела дня "ходят нацисты".

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