Когда Путин напал на Донбасс и аннексировал Крым, певица не проронила ни слова, говорится в сюжете.

Королева шансона Любовь Успенская родилась в тот же день, когда Россия напала на Украину. На свое 68-летие 24 февраля певица в ужасе отменила праздник, ведь с Украиной, а именно с Киевом, ее многое связывает.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, при этом многие годы Любовь поет дифирамбы Владимиру Путину.

Любовь Успенская - настоящая королева русского шансона, хотя она до сих пор не имеет звания ни народной, ни заслуженной, но ее песню про кабриолет знают наизусть уже несколько поколений. А прайс за ее получасовое выступление из 2 тысяч рублей вырос до 3 миллионов.

Будущая суперзвезда училась так блистательно петь в киевском музыкальном училище имени Глиера. Ведь певица родилась и жила в украинской столице на окраине города. В 80-х артистка навсегда уехала из Киева, правда, Киев не уехал из её сердца. Любовь стала частым гостем в украинской столице.

Но Украина для певицы - Родина, а Россия - дом. Видимо поэтому, когда Путин напал на Донбасс и аннексировал Крым, певица не проронила ни слова. Только признавалась в любви российскому президенту.

При этом Успенская регулярно ездила выступать с концертами в Крым и в Киев одновременно, а в 2019 любовь даже записала песню на украинском языке.

Концерты известной киевлянки собирали тысячи людей. За год до полномасштабной войны Люба ездила с турне по городам Украины.

"Киевлянка ни слова не говорит про убийства украинцев и по-прежнему признается в любви к Владимиру Путину", - отмечают журналисты FreeДом.

Как говорится в сюжете, санкции из-за войны по сути даже на руку артистке, ведь теперь она зарабатывает еще больше. Правда, дорога домой теперь для Успенской закрыта.

Ранее сообщалось, что Сергей Притула и Андрей Молочный когда-то были коллегами по кадру в шоу "Файна Юкрайна". Но теперь они точно по разные стороны баррикад. Притула - в родной Украине. Он собирает деньги и всячески помогает ВСУ. Молочный – в России и заявляет, что по Киеву среди бела дня "ходят нацисты".

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