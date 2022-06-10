Музыкант и подумать не мог, что наступление будет в таких масштабах.

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину Тарас Тополя записался в ряды территориальной обороны. Это же сделали и его коллеги по группе "Антитіла". В своем интервью для ЖВЛ музыкант прокомментировал данное решение.

"Для нас было понятно, что война неизбежна. Вопрос был только в том, когда (это произойдет, - ред) и в каких масштабах", - поделился Тополя.

"Мы еще с 2014-го года занимались волонтерской деятельностью, знали и понимали что такое война, понимали чем эта война "живет". Когда многочисленные сообщения от наших международных партнеров и некая внутренняя информация перевалили определенную черту, мы поняли, что рано или поздно рашисты попрут.

Единственное, чего мы не ожидали - это то, что это будет настолько полномасштабная война, что они пойдут через Беларусь на Киев, что они зайдут в Черниговскую область, в Сумскую область, и что они будут пытаться брать Харьков. Мы думали, что если эскалация будет, то в южных районах - Николаевская, Херсонская, Донецкая и Луганская области", - поделился музыкант.

Напомним, Тарас Тополя показал, как встречает Пасху на фронте.

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