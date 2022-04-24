Лидер группы "Антитела" защищает свою страну на позициях в Харькове.

В этом году многие украинцы встречают Пасху не дома из-за вторжения России 24 февраля 2022 года. Например, лидер украинской группы "Антитела" Тарас Тополя отмечает этот светлый праздник на военных позициях.

Фотографией музыкант поделился в своем Instagram-блоге.

"С Пасхой, дорогие украинцы! С верой в сердце и верой в ВСУ встречаем этот величественный светлый праздник. Такие времена. Мира нам всем и согласия, сохраняем традиции и объединяемся! Так победим. Христос Воскрес! Воскресная Украина!", - написал Тарас Тополя в своем блоге, и опубликовал фото с пасхальной корзинкой.

Напомним, Тарас Тополя объяснил феномен Чернобаевки, где нападение россиян отбивали уже 16 раз.

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