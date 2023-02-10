Украинские артисты поддерживают своих фанатов и высказываются о действиях россиян в Instagram.

Украинские звезды эмоционально отреагировали на очередную ракетную атаку России. Сегодня страна-агрессор снова пыталась разрушать мирные города и убивать население Украины.

УНИАН рассказывает, кто из звезд прокомментировал новый удар. Украинские артисты поддерживают своих фанатов и высказываются о действиях россиян в Instagram.

Так, ведущая Леся Никитюк красноречиво назвала россиян "уродами". Звезда отметила, что РФ получила 140 миллионов проклятий.

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А певица Тина Кароль сначала показала карту воздушных тревог. Утром вся Украина была "красной", во всех областях была объявлена ракетная опасность. Также Кароль поделилась жуткими фото из Запорожья, которое в очередной раз атаковали россияне.

Не смогла удержаться от "ласковых слов" для россиян и журналистка Рамина Эсхакзай. Она отметила, что РФ уже "задолбала" своими ракетными атаками. А звезда "Сватов" Анна Кошмал рассказала, что она и ее сын прятались от ракет оккупантов в укрытии. Актриса призвала украинцев держаться и рассказала, что ее сын во всем находит что-то хорошее. Мальчик радовался, что он опоздает в садик.

Также ракетную атаку прокомментировали музыканты группы TVORCHI. В Instagram-Stories они написали, что РФ - это страна-террористка.

Ракетный удар по Украине

10 февраля Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. Уже известно, что оккупанты выпустили 12 ракет по энергоструктуре Харькова и частично обесточили город.

Над Киевом сбили 10 ракет. Обломки одной из ракет повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе. Как отметили в ГУР, Россия провалила "ракетный блицкриг", но продолжит наносить удары. Оккупанты имеют еще много устаревшего ракетного вооружения.

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