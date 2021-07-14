Комик показал "летнее" фото.

Российский ведущий и комик Максим Галкин опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует в голубых плавках.

В кадре Галкин стоит к камере боком. При этом можно рассмотреть его подкачанный пресс, бицепсы и фигуру в целом. В подписи к снимку комик уточнил, что сделал эту фотографию перед нырянием в воду.

"Смотрю на Максима и от души радуюсь за Аллу", "Секси", "Красавчик, в хорошей форме", "Царь всех морей и океанов", - пишут фаны в комментариях.

Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.

Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.

Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.

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Автор: Диана Могилевич