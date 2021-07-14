Российский ведущий и комик Максим Галкин опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует в голубых плавках.
В кадре Галкин стоит к камере боком. При этом можно рассмотреть его подкачанный пресс, бицепсы и фигуру в целом. В подписи к снимку комик уточнил, что сделал эту фотографию перед нырянием в воду.
"Смотрю на Максима и от души радуюсь за Аллу", "Секси", "Красавчик, в хорошей форме", "Царь всех морей и океанов", - пишут фаны в комментариях.
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