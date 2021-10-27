Актрису прятали до выхода программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

Недавно стало известно, что российская актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве. Родственники звезды "Бриллиантовой руки" написали заявление в полицию о ее пропаже, так как с 21 октября она не выходила на связь.

Вчера, 26 октября, Светличная неожиданно объявилась. Оказывается, ее пригласили для участия в шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Руководство телеканала, на котором выходит программа, решило спрятать актрису из-за войны с конкурентами.

По данным kp.ru, актриса несколько дней находилась в отельном номере. С ней все было хорошо, она отдыхала, смотрела телевизор и наслаждалась жизнью.

Читайте такжеЛорак в сексуальном белье похвасталась стройной талией (фото)Источник издания также рассказал, что сын Светличной подал заявление в полицию не по собственному желанию, а по просьбе конкурентов телеканала "Россия 1". Вероятно, они хотели перехватить актрису до выхода шоу "Прямой эфир", в котором обсуждался вопрос взаимоотношений Светличной с ее семьей.

Отметим, сын актрисы был в ярости, когда узнал, что его мать нашлась. По словам Андрея Ивашова, накануне у него был день рождения. Но его мама пришла не к нему, а на шоу. При этом сама Светлана на шоу рассказала, что накануне ее "исчезновения" она поругалась с невесткой.

"Меня размазали. Я не хочу с невесткой встречаться и не хочу с ней общаться. Я продала старую квартиру в Ясеневе. И переехала в новый дом. Но это не мой дом. Я плохо там сплю. Чувствую себя одиноко", - сказала Светличная в программе "Прямой эфир".

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Автор: Диана Могилевич