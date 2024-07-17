Актриса заявила, что у юмориста есть проблемы с алкоголем.

Известный российский юморист Максим Галкин и его жена - певица Алла Пугачева - после начала полномасштабного вторжения стали на сторону Украины. В России их считают врагами, поэтому кремлевские приспешники частенько распространяют всякий бред о звездных супругах.

Так и на этот раз, когда 89-летняя актриса-путинистка Валентина Талызина сделала скандальное заявление об артисте. Она, как и другие фанаты диктатора, на фоне протеста Галкина, решила показать свою приверженность Кремлю и обругать "предателей".

В комментарии для пропагандистских СМИ Талызина выдала, что у Максима якобы алкогольная зависимость. Она заявила, что юморист буквально спивается. Правда, никаких подтверждений, что у знаменитости есть проблемы с алкоголем, она не предоставила. Поэтому ее одиозное заявление осталось просто словами.

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"Эмигрантке Алле Пугачевой следует позаботиться о своем муже. Мне кажется, что он спивается. У Максима Галкина большие проблемы, это очевидно. Он же постоянно падает на сцене", - наплела путинистка.

К слову, сам Галкин пока никак не комментировал вероятный алкоголизм, который ему приписывают в РФ.

Позиция Галкина относительно войны в Украине

В 2022 году артист публично заявил, что не поддерживает нападение России на Украину и назвал вторжение оккупантов "ужасной трагедией и преступлением против человечества". В знак несогласия с путинским режимом он с семьей уехал в Израиль. Там Галкин и Пугачева начали открыто критиковать власти РФ.

За проукраинскую позицию артиста внесли в список "иноагентов". Звездная пара до сих пор проживает за границей и, похоже, не планирует возвращаться в страну-агрессорку.

Напомним, ранее Галкин выступил на роскошной украинской свадьбе и спел "Одну калину". Шоумен поддержал молодоженов из Украины.

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