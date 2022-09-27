Артист пока не получил повестку, но, если понадобиться, он поедет на войну.

Российский певец Тимати, который всячески поддерживает диктатора Владимира Путина и преступный режим Кремля, заявил о готовности воевать против Украины.

На своей странице в Instagram он рассказал, что сейчас находится в Москве. Он не планирует мигрировать, так как его место в стране-агрессора.

Он добавил, что пока повестку не получал. При этом он готов поехать на войну, чтобы вместе с другими оккупантами убивать украинский народ.

Видео дня

"Получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах, если я такой патриот, то должен доказать. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев. Долг родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь", – написал Тимати.

Известно, что Тимати учился в Высшей школе экономики, однако после третьего курса ушёл оттуда, решив, что не может совмещать учёбу в университете и карьеру хип-хоп-исполнителя. Воинскую службу не проходил: по его словам, был признан психически непригодным из-за обилия татуировок на теле.

Позиция Тимати по войне в Украине

Сотрудничество с Кремлем началось у Тимати в 2012 году, когда перед президентскими выборами он принял участие в кампании "Почему я голосую за Путина?". В своих песнях он поддерживает диктатора и его политику против ЛГБТ-сообщества.

Также власти РФ дали добро на то, чтобы именно Тимати заграбастал весьма выгодный бизнес - сеть кофеен, которая осталась после ухода с российского рынка знаменитого "Старбакс".

Вас также могут заинтересовать новости: