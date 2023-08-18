Певица гневно обратилась к ним из-за ракетных атак на Украину.

На днях украинская певица Тина Кароль дала концерт, во время которого обратилась к россиянам. Так, на протяжении ее выступления несколько раз звучал сигнал воздушной тревоги, в результате чего артистка не выдержала и послала россиян.

"Та пусть идут они в сраку", - прямо со сцены сказала певица.

После окончания воздушной тревоги певица вышла на сцену босиком в джинсах и топе и исполнила свою песню на бис.

"Кого они (россияне, - УНИАН) собрались побеждать? Человека, который с тремя тревогами отыграл концерт и выбежал босым на сцену? Или тех людей, которые туда вернулись?" - говорится в описании к видео.

Как отреагировали пользователи сети

"Лучшая! Слава Украине"

"А и правда, пусть идут в сраку"

"Плюс одна базовая фраза в арсенал Тины"

Напомним, ранее Тина Кароль трогательно обратилась к покойному мужу. Певица написала, что она хотела бы сказать любимому, и сравнила его с сыном.

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