Певица написала, что она хотела бы сказать любимому, и сравнила его с сыном.

Известная певица Тина Кароль трогательно обратилась к своему покойному мужу Евгению Огиру. 14 августа ему бы исполнилось 43 года. Звезда отметила, что сейчас людей, потерявших родных, становится все больше, из-за полномасштабной войны женщины становятся вдовами, а сыновья остаются без отца.

"Привет, пишу тебе в твой день. Сегодня детские праздники начинаются с минут молчания за теми, кого уже нет. Дети умеют чтить память и уважать героев, среди которых их родители и родственники. Слезы на их глазах сухие, наши дети сильнее нас. Судьба, которая выпала нашим детям тяжела и несправедлива. Я вижу, как эта боль превращается в мотивацию и характер. Молодых вдов, таких растерянных, таких сильных - нас сегодня таких, к сожалению, больше. Мальчиков с фото папы в кармане тоже больше", - написала Кароль.

Певица отметила, что ее сын все больше похож на отца. Она даже показала коллаж из двух фото. На одном Кароль позировала рядом с мужем. А на втором, почти идентичном, певица стояла с сыном. Парень действительно очень похож на Огира.

Видео дня

"Мы 10 лет, осознание этого невозможно, следуем за твоей звездой. Ты сражался за жизнь отчаянно у всех на глазах, в моих руках. Мы любим тебя, наш папа. Мы идем дальше, как ты и просил, но не мимо, а с тобой, в нашей памяти и сердце. Смотри, он очень похож на тебя, разыгрывает меня так же, как и ты, а я верю всем вашим шуткам. Этот день - день твоего духа и мудрости. Примером быть невозможно, а ориентиром можно. Навсегда вместе", - добавила певица.

В комментариях поклонники пишут, что трогательные слова Кароль заставляют их плакать. Пользователи также отметили:

"Привет! Так держать, Тина! Думаю, ваш муж, глядя на вас и Веничку, очень вами гордится. Его душа всегда будет рядом с вами и не нужно печали, только признательность и любовь!"

"Вечная память"

"Тина, какие красивые слова".

Тина Кароль и Евгений Огир - что известно о смерти мужа певицы

Тина Кароль и ее продюсер Евгений Огир тайно поженились в 2008 году. От любимого певица родила сына - Вениамина. Кароль и Огира называли идеальной парой. Их счастье разрушила тяжелая болезнь. Мужчине диагностировали рак желудка. Спасти его врачи не смогли. Огир умер в апреле 2013 года.

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