В комментариях пользователи сети восхитились тем, как молодо и свежо выглядит Примадонна.

Алла Пугачева вместе с семьей находится сейчас в Юрмале. Похоже, длительный отъезд из РФ ей только на пользу. Не верите - смотрите свежее фото.

Примадонну "подловили" на улице и сфотографировались с ней. Снимок с Аллой Борисовной на своей странице в Instagram опубликовала пользовательница Ольга Роговцова.

В кадре Пугачева предстала в джинсовых шортах, оголяющих ее стройные ноги. 73-летняя артистка дополнила образ кепкой, белой футболкой и кедами. Глаза она традиционно спрятала за солнцезащитными очками.

В комментариях пользователи сети восхитились тем, как молодо и свежо выглядит "женщина, которая поет".

Ранее в сеть "слили" фото Пугачевой, на котором показано ее настоящее, не отфотошопленное лицо. И, правду говоря, оно ужасает и существенно отличается от того, которое привыкла видеть публика. Под глазами Аллы Борисовны огромные мешки, лицо слишком дряблое и обвисшее.

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