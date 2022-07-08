Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в последнее время не очень активна в соцсетях. После переезда за границу многие в РФ "ополчились" против нее и ее супруга Максима Галкина.
А сегодня и вовсе в сеть "слили" фото Пугачевой, на котором показано ее настоящее, не отфотошопленное лицо. И, правду говоря, оно ужасает и существенно отличается от того, которое привыкла видеть публика.
Неизвестно, то ли Примадонна переборщила с "уколами красоты", то ли выбран не совсем удачный ракурс фотографии, то ли так падают тени на лицо знаменитости. Но под глазами Аллы Борисовны огромные мешки, лицо слишком дряблое и обвисшее.
В кадре певица предстала в черном одеянии и рядом со своим мужем Максимом Галкиным. Их засняли во время концерта Интарса Бусулиса в Латвии.
Также инста-канал otkrito.lv опубликовал серию фото с Примадонной и ее супругом в концертном зале "Дзинтари". Здесь лицо Аллы Пугачевой, конечно, получше.
Ранее звезда российской эстрады Алла Борисовна Пугачева засветилась на одном из пляжей Латвии. Там она прогуливалась в компании своих детей - двойняшек Лизы и Гарри.