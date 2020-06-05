Алла Пугачева в купальнике: сеть "взорвало" архивное фото Примадонны

Автор поста с Пугачевой уточнил, что это — архивный снимок.

В сети появилось архивное фото, как известная певица Алла Пугачева загорает на шезлонге.

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Снимок опубликован на фан-странице знаменитости в Instagram. На нем Примадонна лежит на шезлонге в черном сплошном купальнике. В кадре бросаются в глаза стройные ножки Аллы Борисовны.

Автор поста с Пугачевой уточнил, что это — архивный снимок, сделанный летом 2017 года. Тогда Галкин тайком снял супругу, потому что Алла "не любит, когда ее фотографируют".

"Супер! Всем бы так выглядеть", "Прекрасный снимок", "Сколько женственности", "Шикарно выглядите!", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, ранее Галкин показал на видео Пугачеву в стильном латексном дождевике. Сеть была в восторге от нового "лука" артистки.

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