Сталкиваясь в эфире или в жизни, Пугачева не упускала случая подколоть Понаровскую.

Певица и актриса Ирина Понаровская заявила, что Алла Пугачева демонстрировала свое пренебрежительное отношение к ней.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Ирине Шихман в программе "А поговорить?".

"Алла в мою сторону отпускала какие-то шутки. В каждой шутке есть доля шутки. Мне эта ситуация действительно была неприятна. Со мной говорили, как немного с чокнутой: "Ой-ой-ой, а кто это такая? Да не голубая ли кровь у вас?", — рассказала Понаровская.

Читайте такжеАлла Пугачева показала свои настоящие волосы (видео)Например, на одной из ТВ- программ Пугачева с иронией и издевкой в голосе обращалась к певице: "Кто это? Кто это такая красивая женщина? Ирочка! Понаровская!".

Шихман отметила: ходят слухи, что Алла Борисовна прикрыла Ирине лавочку.

"Ничего не знаю и знать не хочу. У меня нет врагов. Но Алла меня подкалывала и не один раз. Я ни с кем не соперничаю. Я в спорт на сцене не играю", - рассказала певица.

"Мы с Аллой шли параллельно...", - подытожила Понаровская.

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Напомним, ранее певица и экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина в одном из интервью рассказала, что Пугачева всегда влияла на судьбы артистов и могла "разрушать карьеры неугодных". "Она может сделать один звонок и сказать, чтобы этого человека не было на "Первом канале" никогда", - утверждала Наталья.

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Автор: Виолетта Орлова