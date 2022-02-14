Тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет, ее поздравила и Алла Пугачева.

Известная певица Алла Пугачева в последнее время очень активна в сети и даже публикует "истории" в своем Instagram. А сегодня она решила показать снимок с тренером Татьяной Тарасовой.

Накануне Тарасова отметила свой день рождения, куда, конечно, была приглашена и Алла Борисовна.

"Великолепно отметили юбилей Татьяны Тарасовой. Живем дальше!!!❤️🌺👍Юбилей Тарасовой", - написала Примадонна.

На фотографии звезда предстала с непривычной копной белокурых волос. Видимо, Пугачева примерила новый шиньон, ведь свои волосы у нее редкие и значительно короче. На снимке невозможно не обратить внимание на руки певицы, они тоже, как и лицо, совсем не выдают ее возраст. А ей - на секундочку - скоро "стукнет" 73 года.

Напомним, в соцсетях совсем мало фото с Аллой Пугачевой и ее детьми-двойняшками - Гарри и Лизой. Поэтому ее муж Максим Галкин решил исправить ситуацию и показал роскошную Примадонну в продуманном образе на семейном снимке.

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