В сети восхитились красотой Аллы Пугачевой, многие пишут, что они с Галкиным кажутся ровесниками. А у пары разница в возрасте в 27 лет.

В соцсетях совсем мало фото с Аллой Пугачевой и ее детьми-двойняшками - Гарри и Лизой. Поэтому ее муж Максим Галкин решил исправить ситуацию и показал роскошную Примадонну в продуманном образе.

Снимок супруг Аллы Борисовны опубликовал на своей странице в Instagram и сопроводил его надписью: "Гарик собрался на рыбалку".

На фотографии Пугачева предстала в черном балахонистом миди-платье. Дополнила она образ ботинками-челси, модной массивной цепочкой. Также она выбрала сумочку в тон наряду. Обращает на себя внимание прическая артистки - скандинавский блонд с челкой. Ее каре уже отросло и очень ей идет.

Отметим, что звезда в свои 72 года выглядит сногсшибательно. Подписчики тоже это оценили и восхитились красотой знаменитости: "Красотка", "Как ровестница Галкина", "Какая хорошая семья".

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Личная жизнь Аллы Пугачевой: что известно

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.

Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.

Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.

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