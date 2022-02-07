Образ завершили модные очки и роскошная массивная цепь.

Известный российский модельер Игорь Гуляев снова "слил" в сеть преображенную певицу Аллу Пугачеву и, предчувствуя критику, сразу оправдался: "А мы хулиганим!".

Соответствующими кадрами он поделился на своей странице в Instagram.

Примадонна предстала в красной шляпе из перьев с черным бантом сзади. А на ее шее красовалась массивная цепь. Звезде шляпа понравилась, но не одна ее деталь.

"Неужели я осмелюсь такое надеть? Я осмелюсь, а вот то, что сзади — это не мое!" — сказала Пугачева.

"Лет так 20 с плеча", "Девушка-весна", "Великолепная", "Очень модно", "Круто", — пишут в комментариях восхищенные образом Аллы Борисовны.

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Напомним, в соцсетях совсем мало фото с Аллой Пугачевой и ее детьми-двойняшками - Гарри и Лизой. Поэтому ее муж Максим Галкин решил исправить ситуацию и показал роскошную Примадонну в продуманном образе на семейном снимке.

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