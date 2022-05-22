Примадонна сухо ответила на вопрос журналиста.

Недавно в сети начали распространяться слухи о том, что российская звезда Алла Пугачева решила развестись с шоуменом Максимом Галкиным из-за разных политических взглядов.

С первого дня вторжения России в Украину Галкин в своих соцсетях рассказывает правду о войне, о том, что российская армия убивает мирных жителей Украины. А вот сама Примадонна пока никак не высказалась по этому поводу. Впрочем, еще в первые дни войны они уехали из России в Израиль, но, по словам Пугачевой, вскоре они вернуться домой, так как детям нужно идти в школу.

Разная политическая деятельность артистов и спровоцировала слухи о том, что у них в семье не все так гладко.

В одном из интервью Примадонна сказала, что о разводе с Галкиным она узнала от знакомых. Но сразу же поспешила опровергнуть эту информацию.

"Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет", - лаконично заявила Примадонна.

Напомним, ранее Макаревич и Пугачева, осудившие войну в Украине, встретились в Израиле.

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