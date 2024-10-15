Пугачева оплакивает дорогого мужчину после его смерти - что случилось

Юдашкину мог бы исполниться 61 год, если бы болезнь не забрала его жизнь.

Российская певица Алла Пугачева, покинувшая страну после осуждения преступных действий Кремля и диктатора Владимира Путина, вновь дала о себе знать в социальных сетях, обратившись с трогательным посланием к покойному кутюрье Валентину Юдашкину.

Его вдова опубликовала пост, в котором отметила, что сегодня ему мог бы исполниться 61 год. Она добавила, что до сих пор любит его и скучает.

Пугачева оставила лаконичный комментарий под этим постом, написав одно слово: "Незабываемый!"

Видео дня

К слову, Пугачева также вспоминает о Юдашкине, ведь он был ее близким другом и дорогим человеком.

Стоит отметить, что певица всегда поддерживала теплые отношения с семьей Юдашкина. После своего отъезда из России она все равно приехала к нему на похороны. А он незадолго до своей смерти навещал ее в Израиле.

Известно, что у Юдашкина была тяжелая болезнь, которую он не смог побороть.

Напомним, у Пугачевой и Галкина хотят отобрать детей. Россияне не могут простить им осуждение большой войны.

Вас также могут заинтересовать новости: