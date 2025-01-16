Пугачева и Галкин больше не живут вместе со своими детьми, - росСМИ

Отмечается, что их дети учатся в Лондоне.

Российские СМИ сообщают, что Алла Пугачева и Максим Галкин, которые в начале полномасштабного вторжения в Украину покинули страну-агрессор, не живут вместе со своими детьми Лизой и Гарри.

Сообщается, что звездные супруги отправили своих детей учиться в Лондон. Сама Пугачева живет на Кипре, а Галкин гастролирует по миру.

Также пропагандисты говорят о том, что обучение Лизы и Гарри в Лондоне стоит больших денег, поэтому Галкин активно продолжает давать концерты.

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При этом, по данным росСМИ, Галкин и Пугачева видятся со своими детьми на каникулах.

"После военных событий в Израиле Пугачева с мужем и детьми перебралась на Кипр. Тут они купили дом в Лимасоле еще до пандемии. Благодаря этой покупке вся их семья получила европейские паспорта. Но детям тут негде было учиться. Поэтому Галкин отправил Гарри и Лизу в Лондон, где они сейчас и живут. А к родителям приезжают лишь на каникулы", - рассказали пропагандисты.

Отметим, ранее Максим Галкин показал, как проводит время с подросшими детьми. Они всей семьей отправились на отдых, где юморист учился кататься на лыжах.

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