Пугачева показалась без грима и напугала фанатов (фото)

На другой фотографии Пугачева удивила поклонников длинными ногами.

Популярная российская певица Алла Пугачева последние дни заметно активизировалась в Instagram, выложив сразу несколько фото.

Первые две фотографии звезда сделала собственноручно. Пугачева решила не тратить усилий и времени на косметику и загрузила два селфи без грима.

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Впрочем, это не помешало россиянке наложить на фото фильтры, которые, однако, поклонники не оценили. А кто-то написал, что вообще не узнал певицу.

На другой фотографии Пугачева позировала с вытянутыми ногами вместе с двумя подругами.

«Когда мужчины беседуют на серьезные темы, мы можем «оторваться» и поболтать о своем, девичьем», – подписала она фото. Для этого кадра Пугачева выбрала выгодный свет и накрасилась. Своему стилю звезда не изменила – надела комбинезон насыщенного черного цвета и сделала фирменную прическу.

Как сообщал УНИАН, популярный украинский певец прокомментировал свое предстоящее участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами".

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