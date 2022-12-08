Поклонники уже успели оценить их совместное фото.

Украинская защитница Екатерина Полищук, более известная как "Пташка" с Азовстали, показала своего брата. На снимке заметно, что они вдвоем куда-то напрявлялись, Екатерина сидела за рулем.

"Похожи ли мы с братом?" - спросила у поклонников "Пташка".

Поклонники ответили, что они действительно очень похожи и забросали их комплиментами. Также они поздравили Полищук с Днем ангела Екатерины, который отмечался 7 декабря.

Видео дня

Реакция сети на фото "Пташки" с братом

"Глаза очень похожи, да и в целом"

"Глаза очень похожи, как море, и очень добрые, а еще веселые"

"У вас обоих есть человечность"

"Нет, ну если тебе бороду отрастить, или брату - косички, то да, будете как близнецы. Шучу! Вы классные, берегите себя"

"Лица у вас обоих нереально светлые"

Напомним, ранее свобожденная из российского плена Екатерина Полищук показала, что неизвестные оставили на ее машине. Так, девушка нашла на своем авто кость и ветку, поэтому сразу подумала, что этот "подклад" был сделан с помощью черной магии.

Вас также могут заинтересовать новости: