По словам Соседова, специально нанятые люди активно пиарят звездную семью.

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал информацию о лидерских позициях певицы Аллы Пугачевой в российских опросах, заявив, что ее с мужем Максимом Галкиным попросту активно пиарят.

Об этом Соседов сказал в комментарии сайту BLITZ+.

Как известно, Пугачева давно завершила активную творческую карьеру, хотя периодически появляется информация о ее участии в культурных мероприятиях и видео с исполнением популярных хитов.

"Идут вбросы. Естественно, кто-то занимается этим серьезно. Видимо, у них есть нанятые люди, которые занимаются пиаром семьи Галкиных. Вбрасываются фотографии каких-то торжеств, детей. Идет упоминание, хоть она и не поет и на пенсии давно. Естественно, она будет входить в эти рейтинги", - заявил критик.

Напомним, ранее Максим Галкин раскрыл новые подробности семейной жизни с Аллой Пугачевой.

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