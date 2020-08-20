Фрай сказал, что "вся Беларусь борется за свободу под бело-красно-белым флагом"

Голливудский актер Стивен Фрай обратился к белорусам и к британскому правительству.

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Он считает, что британское правительство должно вести санкции против правительства Беларуси, так как их уже даже ЕС разрабатывает.

"Мы видим, как вся Беларусь борется за свободу под бело-красно-белым флагом, под цветами сочувствия и отваги. Я поддерживаю белорусский народ в его желании демократических перемен", - сказал Фрай.

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Автор: Диана Могилевич