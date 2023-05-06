Самолюк боялась, что ей запретят сделать заявление.

13-летняя певица из Украины София Самолюк должна была спеть на очень известном фестивале Sanremo Junior 2023 в Италии. Однако она отказалась от участия и со сцены заявила, что не хочет выступать рядом с россиянами.

Как оказалось, после эмоциональной речи девочка получила немало поддержки. Впрочем, организаторы конкурса ситуацию никак не комментировали.

"Ко мне подходило много участников и гостей зала, организаторы никак не отреагировали. Совсем, никак. Музыканты были шокированы, зал был в шоке, мне говорили очень много слов поддержки. Но организаторы до сих пор ничего не сказали, никак не извинились", - рассказала Самолюк в эфире "Сніданку з 1+1".

По словам певицы, она не предупреждала о своей речи. Самолюк боялась, что ей запретят сделать заявление. Поэтому она скрывала свой план.

"Я специально делала вид, чтобы никто ничего не понял, я участвовала во всех репетициях. Все делала, как и все участники. Перед выходом я спрятала листочек с речью себе в рукав. После разговора с организаторами, которые ну совсем не хотели ничего слушать, когда мы подошли и сказали, что не должно так быть, не может Россия участвовать в мировом фестивале. Нам сказали, что дети здесь просто не при чем, музыка здесь не при чем", - призналась певица.

13-летняя девочка вспоминает, что ее просили "не мешать". Поэтому она не жалеет о своем решении. После выступления Самолюк поняла, что поступила правильно.

Украинка отказалась петь на одном конкурсе с россиянами - с чего все началось

Несколько дней назад стало известно, что 13-летняя Самолюк вышла на сцену фестиваля и не стала петь. Маленькая украинка "выдала базу" и эмоционально объяснила, почему не хочет выступать рядом с россиянами.

Самолюк напомнила, что РФ убивает украинцев. Поэтому она заявила, что надеется выступить на этой сцене в следующем году, когда на нее не пригласят россиян.

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