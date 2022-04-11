Сейчас Пугачева вместе с семьей живет в Израиле.

Украинский продюсер Александр Роднянский заявил, что Алла Пугачева рано или поздно заговорит о войне в Украине. По его словам, ее отъезд из России в Израиль уже говорит о том, что она против войны.

В интервью для YouTube-канала "Украина 24" Роднянский сказал, что Пугачева и Максим Галкин - порядочные люди. Вероятно, их сейчас разрывают какие-то внутренние противоречия и для них это очень важное решение.

"Пугачева не задействовала свой социальный потенциал, популярность, кредит доверия. Но я думаю, что в какую-то минуту она это задействует. Она вообще сильная, умная и честная женщина. Они (Пугачева и Галкин, – ред) порядочные люди и тот факт, что все-таки они собрались немедленно, причем Максим же в начале выступил, и уехали – это о том, что они это не принимают", - сказал Роднянский.

Он добавил, что Пугачева и Галкин - это голоса российского шоу-бизнеса и на них лежит ответственность.

"Я отдаю себе отчет, что для многих украинцев поведение ключевых персонажей российской культуры и шоу-бизнеса свидетельствует о состоянии всего российского общества. Поэтому когда молчат – это вопрос приговора всему народу", - подытожил Роднянский.

Напомним, ранее Макаревич заступился за Пугачеву, Земфиру и других, которых обвиняют в предательстве России.

Вас также могут заинтересовать новости: