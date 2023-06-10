Завадюк поделился эмоциями и рассказал, что теперь для него является самым главным.

Продюсер "Голосу країни" и "Танців з зірками" Владимир Завадюк рассказал, как изменилась его жизнь после каминг-аута. Вчера он праздновал свой день рождения, в честь 36-летия артист поделился размышлениями.

На своей странице в Instagram Завадюк рассказал, что прошлый год жизни был для него важным. Он стал более искренним и научился признаваться в том, что меняется.

"В этом году я открыто поделился с вами тем, что я гей. Теперь я искренне могу говорить о своем любимом человеке. Про моего бойфренда. О ЛГБТ-сообществе. Чувствую себя и выгляжу так, как мне нравится. Я наконец я. И очень хочу поддержать людей, которые только думают открыться, и тех, кто страдает от дискриминации. В современной стране ей не место", - рассказал Завадюк.

По словам продюсера, сейчас он стал открыто говорить обо всем, что чувствует. Также он понял, где хочет жить.

"В этом году я точно понял где я хочу жить. Я дома здесь и сейчас. В моем несокрушимому городе. В Киеве", - отметил Завадюк.

Завадюк совершил каминг-аут - что об этом известно

В апреле 2023 года Завадюк публично заявил, что у него есть бойфренд. Продюсер совершил каминг-аут и отметил, что он встретил свою любовь.

Признание Завадюка вызвало бурную реакцию поклонников. Они поблагодарили его за смелость, и поздравили с тем, что он нашел своего избранника.

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