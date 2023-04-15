Завадюк рассказал, что у него есть бойфренд.

Продюсер "Голосу країни" и "Танців з зірками" Владимир Завадюк сделал откровенное признание. Он рассказал, что у него есть бойфренд.

Завадюк сделал каминг-аут на своей странице в Instagram. Там он разместил большой пост и рассказал, что он изменился и стал жить иначе.

"Я могу казаться уверенным в себе человеком, но я много сомневался. Война изменила мою жизнь, и я совершенно четко осознаю тот факт, что жить нужно здесь и сейчас. Нет больше времени откладывать что-то на потом. Я уверен, что эта история знакома многим из вас. После того, как началась война, я попытался начать делать то, что откладывал здесь и сейчас. Учусь преодолевать сомнения каждый день", - признался Завадюк.

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Также он рассказал, что сейчас он живет вместе со своим бойфрендом. Завадюк переехал и не скрывает того, что он встретил любовь.

"Я переехал из своей любимой квартиры, которая отныне за блок-постами в правительственном квартале, в большую, вместе с бойфрендом. Я начал искренне говорить об этом здесь. Мне было нелегко все взвесить, но я сделал это. Потому что это о смелости быть собой", - отметил продюсер.

Также Завадюк рассказал, что новый сезон "Голосу країни" всех приятно удивит. Поэтому он приглашает желающих на кастинг.

"Нам всем нужно делать сейчас то, о чем мы мечтали годами. И больше ничего не откладывать на потом. Так что, жду вас на кастинге. Знаю, что для кого-то это тоже мечта. И пусть она сбудется в этом году. Потому что этот сезон войдет в историю. Вы пока даже не представляете, что мы приготовили. А рассказать, до официальных релизов не могу. Это будет очень смелый сезон, который сейчас, как никогда, нужен Украине", - добавил продюсер.

Реакция сети

В комментариях фанаты поблагодарили за откровенность. Пользователи пишут:

"Вы очень вдохновляете! Желаю сил и любви"

"Спасибо! Очень откровенно и интимно!"

"Это очень круто. Я так радуюсь за тебя. Никогда не останавливайся, ты пример для очень многих"

Напомним, ранее каминг-аут совершил звезда фильма "Киборги" - актер Александр Пискунов.

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