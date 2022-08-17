19-летняя Мария поделилась снимками в своем блоге.

19-летняя дочь юмористки Елены Кравец Мария, которая вернулась в Украину только месяц назад, устроила фотосессию в Киеве. Снимками девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Известно, что фотографом выступил некий Виктор - друг Марии. Его она отметила в подписи к публикации. Снимки были сделаны на пленку. На них дочь Кравец позирует в широких брюках молочного цвета с высокой посадкой. Сверху на ней надета укороченная черная футболка с белым принтом. На плече - серебристая сумка. Образ Маша дополнила желтыми кедами.

"Машочек, вы здесь и есть самая молодость! Очень хорошие фото! Вите привет. Пленка форева!)", - написала звездная мама Елена Кравец.

"Эти портреты – искусство. Очень хорошо!", "Мышка, вы - вау!", "Красота!", "Это лицо - самое красивое на планете", - написали комментаторы.

Напомним, дочь Елены Кравец возбудила сеть фото в кружевном боди.

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