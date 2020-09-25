Отметим, для Елизаветы II это будет уже девятый правнук.

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк впервые станут родителями.

Букингемский дворец официально подтвердил в Instagram, что принцесса Йоркская Евгения беременна.

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Публикация со свадебным снимком пары появилась на официальной странице королевы Елизаветы II — бабушки принцессы Евгении.

Отметим, для Елизаветы II это будет уже девятый правнук.

«Ее Королевское Высочество Принцесса Евгения и Мистер Джек Бруксбэнк рады сообщить, что они ожидают появления на свет ребенка в начале 2021 года. Герцог Йоркский и Сара, Герцогиня Йоркская, Мистер и Миссис Джордж Бруксбэнк, Королева и Герцог Эдинбургский в восторге от этой новости», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Принцесса Евгения также подтвердила информацию о беременности на своей личной странице в Instagram, разместив снимок с мужем и пинетками в руках.

«Мы с Джеком очень рады началу 2021 года», — написала будущая мама.

Принцесса Йоркская Евгения

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии. В январе 2018 года стало известно о помолвке пары.

Свадьба Евгении и Джека состоялась 12 октября 2018 года. Торжественная церемония бракосочетания прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в присутствии более 800 близких и друзей.

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Автор: Виктория Гордиенко