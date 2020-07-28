Принцесса Беатрис уехала в свадебное путешествие, несмотря на пандемию

Королевский дворец поделился всего несколькими кадрами со скромной свадебной церемонии, а все личные подробности праздника оставил в тайне.

Последняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис вышла замуж 17 июля и отправилась в медовый месяц во Францию.

Королевский дворец поделился всего несколькими кадрами со скромной свадебной церемонии, а все личные подробности праздника оставил в тайне, сообщает Daily Mail.

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Как сообщили туристы, которые видели новобрачных собственными глазами, незадолго после бракосочетания принцесса Беатрис и ее избранник Эдоардо Мапелли Моцци отправились в свадебное путешествие по югу Франции. Очевидцы утверждают, что миллиардер был за рулем небольшого автомобиля, нагруженного вещами.

"Они выглядели так, как и любая другая пара, наслаждающаяся прекрасным путешествием", – отметили туристы.

Инсайдеры уверяют, что пара была готова отказаться от традиционного медового месяца, однако в конце концов передумала и отправилась в путешествие по Ла-Манш. Выбор места для отдыха существенно ограничило закрытие границ, однако принцессу Беатрис и ее мужа называют очень приземленными влюбленными несмотря на статус в обществе.

Как сообщал ранее УНИАН, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис Йоркская тайно вышла замуж за 37-летнего итальянского миллионера и бизнесмена.

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