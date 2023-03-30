Безрук заявила, что родители поддерживают ее решение оставаться в России.

Известная актриса родом из Украины Галина Безрук уже много лет живет в России со своим мужем и детьми. После 24 февраля 2022 года она ни разу не высказалась о полномасштабной войне, тем самым предав родную страну.

Более того, она осталась в стране-агрессора и продолжает там сниматься в сериалах и играть в театре. Многие украинские знаменитости осудили ее за выбор в пользу России, однако, как сказала сама Безрук, ее родители из Киева поддержали решение дочери.

"Мои родители живут в Киеве. Я счастлива, что они и другие родственники – адекватные люди, которые прекрасно понимают, что я своими маленькими женскими руками не решу проблему двух стран. Поэтому конфликтов у нас нет", - сказала Безрук в интервью "СтарХит".

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Она добавила, что многие коллеги перестали с ней общаться, отвернулись от нее из-за позиции по войне.

"Мне вообще неважно, кто из какой страны. Я очень люблю людей и считаю, что если человек хороший, его происхождение не играет роли. В любой стране могут быть нехорошие люди, поэтому точно не по национальному признаку нужно судить, а по поступкам. Понимаю, что многое делается специально, чтобы натравить близких друг на друга, и я этому не поддаюсь", - выдала Безрук.

Напомним, муж украинской актрисы Безрук попытался оправдать ее молчание о войне.

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