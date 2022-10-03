Певица заверила, что желтый флаг - это просто полотно для шоу, а не флаг какой-то страны.

Известная певица родом из Киева Наташа Королева цинично выступает на концертах в Москве в сине-желтых образах, пока Россия накрывает ее родную страну ракетами.

Пользователи сети уже не раз обращали внимание на такое поведение Королевой и даже говорили ей о том, что ее поступки - это верх цинизма. При этом певица вместо того, чтобы поддержать Украину и рассказать россиянам правду о войне, решила оправдаться за последний поступок.

"Разжигают неприязнь на ровном месте. Ситуацию высасывают из пальца, что обостряет и без того сложную ситуацию. У меня возник вопрос: "Зачем?". Много лет у меня песня про желтые тюльпаны, ее знают все. В финальном номере мои ребята выходят с атрибутикой. Это не флаг какой-то страны, это полотно для шоу. Оно даже не желтое, а зеленоватое. Ну нет, все привязывают флаги", – сказала Королева в комментарии Informing. Видео дня

Также Королева заверила, что не будет менять костюм для дальнейших концертов в России.

Наташа Королева: позиция по войне

Предательница Королева с 24 февраля ни разу не высказалась о войне в Украине. При этом ее супруг Тарзан активно поддерживает преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина.

А вот ее мама и сестра, которые остались жить в Украине, осуждают зятя и все то, что Россия творит на территории их родной страны.

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