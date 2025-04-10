Пара отметила, что для них очень важно проводить время вдвоем.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая ранее рассказала о пополнении в семье, и ее избранник - ресторатор и музыкант Миша Кацурин - дали первое совместное интервью. Звездная пара рассказала о своих отношениях и раскрыла, какие у них есть семейные традиции.

Уже в этом году супруги будут отмечать вторую годовщину брака. За это время у них успели появиться семейные традиции, которых они придерживаются. В частности, воскресенье - это семейный день, который пара проводит всегда вместе. Кроме того, не менее важны для влюбленных утра на буднях.

Они минимум три раза в неделю вместе завтракают дома или в ресторанах. Несмотря на загруженные графики, звезды стараются как можно больше времени уделять друг другу и договорились, что после 19:00 они должны быть дома, чтобы уделить внимание любимым.

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"Воскресенье - всегда семейный день. Минимум три раза в неделю - совместные завтраки. В 19 все должны быть дома - это наше общее вечернее время. Исключение - гастроли Нади или мои съемки. 11 октября - "День мудака". Это я как-то накосячил и пообещал всю жизнь рассчитываться", - поделился музыкант в интервью для ELLE.

Сама артистка рассказала, что они регулярно ходят на свидания с Мишей. Также не секрет, что пара много времени уделяет творчеству, в частности, они вместе пишут музыку и создают хиты для Надежды. Однако бывают у влюбленных и ленивые дни, когда они остаются дома, читают книги, смотрят кино и готовят вместе.

"Ходим на свидания, в бар на мескаль с сангритой, пишем музыку вместе, делаем ленивые дни. Мы очень много работаем, поэтому наш идеальный день вместе - это "ленивый день". В ленивый день мы не выходим из дома, превращаемся в тюленей: валяемся, читаем, смотрим кино, готовим... И еще куча всего", - добавила знаменитость.

К слову, супруги находятся в отношениях с 2022 года. В начале полномасштабного вторжения Надежда объявила о разводе с исполнителем Владимиром Дантесом. В 2023 году певица заключила официальный брак с Кацуриным. Одновременно и ее бывший сообщил, что состоит в отношениях с экс-избранницей ресторатора - бизнесвумен и дизайнером Дашей Кацуриной. Сейчас она воспитывает двоих детей от предыдущего брака - дочь Александру и сына Ивана.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала о необычном сюрпризе от Кацурина. По случаю 34-летия звезды ее муж ответственно подошел к этому празднику и самостоятельно занимался организацией празднования. Певица призналась, что всю свою жизнь не любила сюрпризы, но в отношениях с ресторатором ей нравятся неожиданности.

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